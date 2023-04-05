Москва, 5 апреля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве» поддержал поправку о прекращении приобретённого гражданства Российской Федерации за дезертирство, нарушение территориальной целостности РФ, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Давайте четко говорить о том, что при приобретении гражданства они приносят присягу… четко написано, что обязуются соблюдать законодательство, любить родину и так далее, и, соответственно, не создавать угрозу национальной безопасности», — сказала на заседании комитета Госдумы начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Отмечается, что гражданство будет прекращено в случае совершения преступления, предусмотренного статьями о нарушении территориальной целостности России, дискредитации Вооруженных сил России и дезертирство.