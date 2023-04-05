Мадрид, 5 апреля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Власти Испании собираются во второй половине апреля отправить Киеву шесть танков Leopard. Об этом 5 апреля заявила глава испанского минобороны Маргарита Роблес в интервью телекомпании Televisión Española.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены на Украину», — сказала она.

Роблес добавила, что сейчас испанская сторона восстанавливает ещё четыре танка для отправки Киеву. В то же время министр обороны Испании исключила возможность поставок Киеву истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. По его словам, эти ракеты имеют дальность до 300 километров.