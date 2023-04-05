В Польше назвали цель визита Владимира Зеленского в Варшаву
Польский генерал Скшипчак: Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Москвой
Варшава, 5 апреля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita 5 апреля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с российской стороной об урегулировании конфликта.
По мнению Скшипчака, Зеленский намерен заручиться политической поддержкой, так как всё указывается на приближение момента, когда конфликт придётся завершить путем переговоров.
«Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок», — сказал польский генерал.
Скшипчак также отметил, что накапливающаяся усталость западных стран поспособствует урегулированию ситуации.
Ранее 5 апреля в эфире польской радиостанции RFM FM сообщили, что Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом по просьбе коллеги Анджея Дуды. Отмечается, что сегодняшняя поездка Зеленского — это первый за время его президентства официальный визит в Польшу.