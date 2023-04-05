Варшава, 5 апреля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita 5 апреля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с российской стороной об урегулировании конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Скшипчака, Зеленский намерен заручиться политической поддержкой, так как всё указывается на приближение момента, когда конфликт придётся завершить путем переговоров.

«Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок», — сказал польский генерал.

Скшипчак также отметил, что накапливающаяся усталость западных стран поспособствует урегулированию ситуации.

Ранее 5 апреля в эфире польской радиостанции RFM FM сообщили, что Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом по просьбе коллеги Анджея Дуды. Отмечается, что сегодняшняя поездка Зеленского — это первый за время его президентства официальный визит в Польшу.