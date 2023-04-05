Анкара, 5 апреля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса (НАТО) надо рассматривать не только в качестве политики по сдерживанию России, но и как попытку окружить Турцию. Об этом 5 апреля говорится в статье газеты Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Если раньше расширение НАТО рассматривалось как политика сдерживания России, то теперь его можно рассмотреть в контексте аналогичного окружения Турции», — указывается в публикации.

Уточняется, что ранее альянс для установления своей гегемонии делал попытки «втиснуть Евразийский континент на сушу», включая в свою геополитическую ось Турцию, Иран, Афганистан и Китай. Однако Иран в 1979 году вышел из-под контроля США, Китай сделал это после 1990 года, Турция — в июле 2016 года, а Афганистан — в 2021 году, после чего все они превратились, по мнению автора материала, в государства-мишени.

«Таким образом, Турция осталась в стороне от Атлантики. Сейчас нас окружают от Александруполиса до Крита, оттуда — в Восточное Средиземноморье и на север Сирии», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля флаг 31-го члена НАТО — Финляндии — подняли в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что Пятая статья Устава НАТО с этого дня распространяется на Финляндию.