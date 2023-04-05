Варшава, 5 апреля, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский находится в Польше, передаёт 5 апреля RMF FM.

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский

О визите главы Украины в Польшу сообщили неофициальные источники.

Сегодняшняя поездка Зеленского — это первый за время его президентства официальный визит в Польшу.

3 апреля польские власти сообщили, что 5 апреля Зеленский нанесёт в страну официальный визит. Посетить республику украинского лидера пригласил польский коллега Анджей Дуда.