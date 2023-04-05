Москва, 5 апреля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. На открытии торгов на Мосбирже курс доллара США снизился до 79,41 рубля. Это 5 апреля следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Курс евро по сравнению с уровнем на момент закрытия торгов накануне увеличился на 45 копеек, составив 87,26 рубля за единицу. Также курс юаня прибавил 0,8 копейки и составил 11,51 рубля за единицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля курс евро на Мосбирже впервые с 15 апреля 2022 года превысил отметку 87 рублей. Курс доллара США на тот момент составил 79,55 рубля.