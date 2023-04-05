Энергодар, Запорожская область, 5 апреля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ польского производства упал вблизи Запорожской атомной электростанции. Об этом 5 апреля рассказал командир подразделения Вооружённых сил России, которое обеспечивает безопасность ЗАЭС.

РИА Новости Запорожская АЭС в Энергодаре

«Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ», — приводит его слова РИА Новости.

Российский военный уточнил, что вес упавшего дрона составлял свыше двух килограммов, а расположение его обломков может говорить о том, что целью беспилотника была инфраструктура атомной электростанции.

«Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами», — добавил командир подразделения ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения. Он добавил, что полон решимости продолжать дипломатические усилия по защите электростанции.