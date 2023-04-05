Военкор: армия РФ сейчас не заинтересована в быстром штурме Артёмовска
Военкор Хайруллин считает, что российской армии выгоден медленный штурм Артёмовска
ДНР, 5 апреля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Российские войска осознанно не форсируют освобождение Артёмовска от украинских вооружённых формирований, заявил военный эксперт Марат Хайруллин сайту «Военное дело».
Российская армия могла бы освободить Артёмовск быстрее, но в данный момент не заинтересована в молниеносных рывках. Сейчас для российских войск важно перемолоть резервы ВСУ, а также удержать ровную линию фронта.
Военкор считает, что для ВСУ постоянно создано такое перенапряжение на некоторых участках фронта, чтобы они бросали туда всё новые и новые резервы для удержания позиций.
По мнению Хайруллина, украинские власти загнали себя в медийную ловушку, и любой прорыв российских войск для них является катастрофой. Поэтому ВСУ вынуждены жертвовать своими лучшими резервами.
Как отмечалось ранее, российские войска находятся в центре города. Занято здание городской администрации. За город продолжаются ожесточённые бои.