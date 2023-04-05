ДНР, 5 апреля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Российские войска осознанно не форсируют освобождение Артёмовска от украинских вооружённых формирований, заявил военный эксперт Марат Хайруллин сайту «Военное дело».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Российская армия могла бы освободить Артёмовск быстрее, но в данный момент не заинтересована в молниеносных рывках. Сейчас для российских войск важно перемолоть резервы ВСУ, а также удержать ровную линию фронта.

Военкор считает, что для ВСУ постоянно создано такое перенапряжение на некоторых участках фронта, чтобы они бросали туда всё новые и новые резервы для удержания позиций.

По мнению Хайруллина, украинские власти загнали себя в медийную ловушку, и любой прорыв российских войск для них является катастрофой. Поэтому ВСУ вынуждены жертвовать своими лучшими резервами.

Как отмечалось ранее, российские войска находятся в центре города. Занято здание городской администрации. За город продолжаются ожесточённые бои.