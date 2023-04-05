Флорида, США, 5 апреля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Обвинение, выдвинутое в отношении него в суде, экс-президент США Дональд Трамп назвал невиданным до сих пор вмешательством в президентские выборы в истории страны. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления 4 апреля в своей резиденции во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сейчас происходит массированное вмешательство в выборы невиданного масштаба в нашей стране. Оно начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который построил кампанию на том, что достанет президента Трампа», — отметил экс-глава Белого дома.

По мнению Трампа, в выборы хотят вмешаться «радикальные левые безумцы», которые используют для этой цели правоохранительные органы.

«Мы не можем позволить этому случиться. Несмотря на все это, несмотря на мрачные тучи над нашей любимой страной, я не сомневаюсь, что мы снова сделаем Америку великой». — добавил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил экс-президент США Трамп, страна «катится в ад» из-за того, что в 2020 году на президентских выборах победу одержал не он.