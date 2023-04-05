Вашингтон, 5 апреля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Вывод американских войск с территории Афганистана можно считать самым позорным моментом в истории США, заявил 4 апреля экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе речи в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Он напомнил, что при уходе Соединенные Штаты бросили на афганской территории своих граждан и оборудование на сумму $85 млрд. Кроме того, по словам Трампа, в процессе выхода США «потеряли 13 блистательных жизней».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря бывший президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в событиях, произошедших в этой азиатской стране. Он отметил, что война в Афганистане велась не против терроризма, а против афганского народа.

Вывод американского военного контингента из Афганистана завершился в августе 2021 года. Армия США присутствовала в стране 20 лет. В период боевых действий в Афганистане погиб 2461 американский военнослужащий и еще более 20 тысяч были ранены.