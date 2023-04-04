Брюссель, 5 апреля, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Международная акция протеста против поставок оружия на Украину перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Об этом 4 апреля сообщило ТАСС.

Mil.ru Штаб-квартира НАТО

В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит встреча глав МИД стран альянса, которые приняли в НАТО Финляндию и готовят программу поставок вооружения Киеву, рассчитанную на несколько лет. В заседании принимает участие и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В акции протеста приняли участие около 60 человек из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, а также выходцы из России и Украины, проживающие в странах ЕС.

Акция #StopKillingDonbass продолжалась около двух часов и завершилась без происшествий. В ней приняли участие порядка 60 активистов из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, а также живущие в ЕС выходцы из России и Украины.

Протестующие держали в руках антивоенные плакаты и призывали прекратить поставки оружия Киеву. На ограждение напротив главного входа в штаб-квартиру НАТО демонстранты повесили фотографии детей, убитых украинскими войсками в Донбассе с 2014 года.

Отмечается, что акции протеста попытались помешать провокаторы из числа украинских активистов, но их выгнали оперативно среагировавшие сотрудники полиции, следившие за соблюдением порядка.

Такая акция проходит впервые перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе с момента начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии с 6 по 10 апреля пройдут пасхальные марши, участники которых будут призывать власти страны добиться мирных переговоров по Украине вместо поставок оружия.