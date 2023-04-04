Нижний Тагил, Свердловская область, 4 апреля, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Супружеская пара была задержана по подозрению в шпионаже в Нижнем Тагиле. Об этом 4 апреля сообщила официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Алина Казанцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Заключение

Уточняется, что супружеская пара была задержана в результате спецоперации УФСБ России по региону. Супруги подозреваются в передаче в адрес спецслужб Украины сведений военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Переданная информация может быть использована против ВС России в условиях проведения спецоперации.

Отмечается, что, по данным УФСБ РФ, задержанные передавали сведения украинской стороне за денежное вознаграждение. Супругов задержали возле подъезда дома, в котором они проживали. При проведении оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты предметы шпионской деятельности

Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье уголовного кодекса «Государственная измена в форме шпионажа». Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области суд приговорил гражданина РФ Евгения Никифорова к шести с половиной годам колонии за госизмену и шпионаж за попытку перейти границу и участвовать в бою на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).