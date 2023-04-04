Москва, 4 апреля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Государственная дума приняла законопроект о формировании миротворческих сил из числа добровольцев, имеющих опыт военной службы по контракту. В ходе пленарного заседания 4 апреля депутаты Госдумы проголосовали за проект в первом чтении.

Валерий Мельников/РИА Новости Российские миротворцы

Предложенный законопроект, как заключил комитет Госдумы по обороне, позволит расширить возможности органов власти по привлечению военного персонала к миротворческой деятельности. Этот контингент будет формироваться на добровольной основе из числа военнослужащих, прошедших предварительную специальную подготовку, которая займет около шести месяцев.

Согласно существующему законодательству в настоящее время миротворческие силы России разрешается формировать только из военных, проходящих контрактную службу. Срочники принимать участие в миротворческих миссиях не могут.

Поправками в федеральный закон, предложенными правительством, регламентируется порядок формирования военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению мира в различных странах. Спецподготовка займет порядка полугода.

При этом специальная подготовка и обучение для участия военного и гражданского персонала в миротворческой деятельности, а также аттестация персонала проходят в составе формируемого специального воинского контингента.

В октябре 2022 года Госдума приняла законопроект о добровольцах и их участии в военных действиях. Поправками было узаконено понятие «добровольческие формирования».