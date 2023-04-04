Москва, 4 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Роль Финляндии на мировой арене существенно снизится в связи с утратой нейтрального статуса после вступления в НАТО. Об этом 4 апреля заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

IMAGO/Antti Hämäläinen/Global Look Press Флаги Финляндии и НАТО во дворе Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки

«Финляндия присоединяется к НАТО. Интересно, как это повлияет на роль страны в мировых делах. Определенный опыт в сфере многосторонних отношений подсказывает мне, что при отсутствии нейтрального статуса роль Финляндии значительно снизится», — написал дипломат в своём Telegram канале

В конце июня 2022 года НАТО официально пригласило Финляндию, а также Швецию вступить в альянс. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО) 3 апреля. Подписание состоялось в небольшом кабинете финского представительства в НАТО в Брюсселе. Генсек организации Йенс Столтенберг отдельно отметил, что отныне Пятая статья Устава НАТО распространяется и на Финляндию.