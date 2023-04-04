Москва, 4 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Провоцировать Россию Западу не следует. Пора всерьёз задуматься над действиями Москвы, касающимися ядерного оружия, заявил 4 апреля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире «России 24».

Дипломат назвал закономерным ответом на угрозы со стороны Запада решение Москвы разместить в Белоруссии тактического ядерное оружие. Он напомнил, что российское руководство не раз заявляло о своей позиции по ядерному оружию в случае угрозы безопасности страны. Многократно излагались, «алгоритмы, которые действуют в этой сфере».

Минобороны РФ/ТАСС Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» на космодроме Плесецк

Отметив, что противникам России пора начать «реально воспринимать то, что вокруг них происходит», Рябков адресовал западным странам призыв не провоцировать Москву.

«Потому что дело может кончиться такими поворотами, о которых сейчас, в принципе, говорить можно пока только гипотетически», — предупредил он.

Президент России Владимир Путин объявил о планах разместить на белорусской территории тактическое ядерное оружие На это заявление последовала реакция: американский президент Джо Байден назвал слова Путина «опасными разговорами» .