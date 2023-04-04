Москва, 4 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24» 4 апреля охарактеризовал нынешнее состояние отношений между Россией и США словом «крах».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения разрушены, и виновны в этом США.

Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что Москва готова к контактам с западными странами для оздоровления ситуации в мире и долгосрочного снижения риска применения ядерного оружия.