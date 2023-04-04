Москва, 4 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Дарье Треповой, подозреваемой в причастности к совершению теракта в петербургском кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, предъявили обвинение в террористической деятельности. Следователи просят суд арестовать ее, сообщили 4 апреля в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Треповой вменяют совершение теракта организованной группой, повлекшее умышленное причинение смерти человеку, и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершённое организованной группой.

«Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.

Ранее 4 апреля Трепову доставили в Басманный суд Москвы.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её писателю, военкору Максиму Фомину, известному как Владлен Татарский. Вскоре прогремел взрыв. Татарский погиб на месте, ранения различной степени тяжести получили порядка 40 человек, находившихся в кафе. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Сегодня Трепову доставили в Москву. Ранее на допросе она подтвердила факт передачи статуэтки Татарскому. При этом она утверждает, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой. По словам Треповой, знакомство с Татарским в книжном магазине было проверкой, в ходе которой она должна была доказать своим кураторам способность «бороться с российской пропагандой».