Брюссель, 4 апреля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО), следует из веб-трансляции из Брюсселя.

IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО)

Подписание состоялось в небольшом кабинете финского представительства в НАТО в Брюсселе. На столе стояли флаги НАТО, Финляндии, ЕС и букет белых цветов. Хаависто назвал эту атмосферу «ожидаемой».

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия завершила процесс вхождения страны в НАТО. В штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдёт официальная церемония поднятия финского флага с участием президента Саули Ниинистё, министра иностранных дел Пекка Хаависто и министра обороны Антти Кайкконен.

Как ранее заявил МИД России, Москва предпримет ответные шаги в связи со вступлением Финляндии в НАТО. В российском ведомстве подчеркнули, что после включения Финляндии в НАТО длина общей границы России со странами альянса выросла более чем в два раза, что является кардинальным изменением обстановки в североевропейском регионе. В МИД отметили, что вступление в НАТО стало отказом от «самоидентичности и какой-либо самостоятельности» республики. Кроме того, в министерстве добавили, что присоединение Финляндии к НАТО, вероятно, негативно отразится на российско-финляндских двусторонних отношениях.