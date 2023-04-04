Тула, 4 апреля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Иностранные компании, которые ушли с российского рынка, фактически отказались от борьбы за свои интересы. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвящённом вопросам развития промышленности в условиях санкций, сообщает ТАСС.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС На заседании Президиума Государственного Совета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе доклада отметил, что уходящие из России компании успешно заместили другими. «Отряд не заметил потери бойца», — добавил глава региона, но Путин не согласился с тем, что тут подходит слово «боец».

«Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», — сказал президент.

Он также призвал динамичней развивать сотрудничество с иностранными компаниями, которые готовы к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Путин заявил, что антироссийские санкции создали определённые трудности, но в итоге сыграли положительную роль, так как способствовали повышению экономического и финансового суверенитета России. Как отметил президент: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».