Путин заявил, что покинувшие Россию компании не боролись за свои интересы
Путин: ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, они не «бойцы»
Тула, 4 апреля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Иностранные компании, которые ушли с российского рынка, фактически отказались от борьбы за свои интересы. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвящённом вопросам развития промышленности в условиях санкций, сообщает ТАСС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе доклада отметил, что уходящие из России компании успешно заместили другими. «Отряд не заметил потери бойца», — добавил глава региона, но Путин не согласился с тем, что тут подходит слово «боец».
«Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», — сказал президент.
Он также призвал динамичней развивать сотрудничество с иностранными компаниями, которые готовы к этому.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте Путин заявил, что антироссийские санкции создали определённые трудности, но в итоге сыграли положительную роль, так как способствовали повышению экономического и финансового суверенитета России. Как отметил президент: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».