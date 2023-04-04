Тула, 4 апреля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. При распределении льгот в промышленности не должно быть никаких коррупционных схем, заявил 4 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития промышленности.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития промышленности

Говоря о необходимости введения налоговой льготы для покупателей высокотехнологичного оборудования в России, глава государства заявил:

«Конечно, хочу это подчеркнуть, это должно быть максимально прозрачно, уважаемые коллеги, так чтобы эти решения ни в коем случае не были какими-то коррупционными, и чтобы льготы не предоставлялись каким-то своим, а тем, кому они реально необходимы».

Он подчеркнул, что под эту льготу должно непременно попасть оборудование, которое будет закуплено в этом году.

Президент также заявил, что необходимо расширять сроки реализации проектов, которые относятся к прорывным, по субсидиям и грантам для них нужны специальные решения.

Речь идёт о мерах поддержки проектов, которые направлены на обеспечение технологического суверенитета России. По словам президента, дополнительные субсидии следует выделять и производителям, и потребителям.

Президент России неоднократно заявлял о необходимости обеспечения экономического суверенитета страны. Нужно сделать так, чтобы росла роль России в формировании справедливого миропорядка. По его словам, нужны преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны.