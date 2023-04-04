Москва, 4 апреля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности. Глава государства назвал это вопросом нацбезопасности.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

Российский лидер также призвал динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями.

«Прошу правительство обеспечить эффективные инструменты поддержки обрабатывающей промышленности необходимым объемом финансовых ресурсов», — сказал Путин.

По словам российского лидера, это вопрос национальной безопасности: развития регионов, системы профессионального образования, создания современных рабочих мест, рост доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туле президент Владимир Путин заявил, что санкции — это надолго. По его словам, западные инициаторы санкций пошли на разрыв связей с Москвой, но Россия смогла обеспечить устойчивость.