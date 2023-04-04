Москва, 4 апреля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В ООН заявляют, что стараются добиться облегчения условий экспорта продовольствия и удобрений из России в рамках исполнения второй части зерновой сделки, но пока ничего этого не было выполнено. Об этом 4 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«Мы с вами на днях слышали заявление представителя Организации Объединённых Наций, официальных представителей о том, что они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения той самой пресловутой второй части черноморских договоренностей, или зерновой сделки», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва продолжает ждать, когда будут исполнены условия сделки, касающиеся российских интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что продолжаются дискуссии о том, чтобы России дали возможность экспортировать зерно и удобрения. Он подчеркнул, что это крайне важно для сдерживания цен.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что российскую часть зерновой сделки не позволяют исполнить санкции, введённые Западом. Постпред подчеркнул, что пока из России не получилось экспортировать «ни одного зёрнышка», а также почти не было вывезено удобрений.