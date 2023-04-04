Москва, 4 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) усиливает антироссийский курс, способствующий эскалации конфликта на территории Украины. Об этом 4 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил (ВС) РФ.

Сергей Корсун ИА REGNUM НАТО

«Вместе с тем Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта», — сказал он.

Глава Минобороны уточнил, что США вместе со своими союзниками увеличивают военную помощь украинской стороне и ими заявлено, что в 2023 году они готовы направить Киеву более 200 танков производства стран Запада и свыше 400 современных боевых бронированных машин. Глава оборонного ведомства также отметил, что в ближайшее время в состав Североатлантического альянса вступит Финляндия. По словам Шойгу, всё это создаёт риски расширения конфликта, однако на исход российской спецоперации действия НАТО не повлияют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинской армии к началу апреля было передано 19% из обещанных танков западного производства. На данный момент Киев получил 57 западных танков. При этом всего страны Запада обещали Украине поставить 293 танка в качестве военной помощи.