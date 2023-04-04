Москва, 4 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Алексея Парамонова на должность посла в Италии. Об этом сообщается в указе президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии.

«Назначить Парамонова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Итальянской Республике», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принял решение о назначении Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Он ранее возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.