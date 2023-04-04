Тула, 4 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Современная агропромышленная структура России является высокотехнологической отраслью, заявил 4 апреля президент Владимир Путин в ходе посещения завода «Тулажелдормаш».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

По словам президента, российская сельхозпродукция сегодня выше по качеству любой западной продукции. Все принятые в советское время стандарты по продовольствию выше, чем в странах ЕС.

В разы вырос экспорт, отметил глава государства. «Сельское хозяйство — это не просто советские колхозы. Это высокотехнологическая отрасль сегодня», — сказал Путин.

Он напомнил, что агропром, развиваясь, подтягивает на новый уровень и другие производства — сельхозтехнику, минеральные удобрения, программное обеспечение.

Россия за год поднялась на две позиции в рейтинге крупнейших экспортёров оказавшись на десятом месте среди стран мира. Сумма экспортируемых Россией товаров достигла в 2022 году $591,5 миллиарда.