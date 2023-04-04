Минск, 4 апреля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Грузию подталкивают к конфликту с Россией, сообщил 4 апреля журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По итогам встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко Нарышкин заявил, что США, ЕС и Британия настойчиво склоняют руководство Грузии к необходимости открытия так называемого второго фронта.

«Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, и принуждают Грузию вступить в конфликт с Российской Федерацией», — заявил Нарышкин.

Грузинские власти утверждают, что Запад не требует от Тбилиси открыть против России второй фронт на фоне спецоперации, которую проводит Россия на Украине. По мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, Запад хочет для Грузии и Кавказа в целом стабилизации.