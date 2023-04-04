Сочи, Краснодарский край, 4 апреля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Отец 18-летнего российского нападающего хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова пропал в Сочи. Об этом 4 апреля сообщил отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Markku Ulander/ imago-images.de/ТАСС Игрок сборной России Матвей Мичков

Отмечается, что местонахождение 51-летнего Андрея Мичкова неизвестно со 2 апреля. Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку. Приметы пропавшего: рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

ИА REGNUM удалось дозвониться до матери хоккеиста, которая рассказала, что с семьёй сейчас работают следователи. Новостей о пропавшем пока нет.

18-летний Матвей Мичков играет в «Сочи» на правах аренды у санкт-петербургской команды СКА. В завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл в 27 матчах и набрал в них 20 очков (девять шайб + 11 результативных передач).

«Сочи» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Сочи нашли потерявшихся 31 марта пятерых детей. В отношении детей противоправных действий не совершалось.