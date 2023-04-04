Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В Ростовской области суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам колонии за госизмену и шпионаж, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд приговорил виновного в госизмене и шпионаже Никифорова к 6,5 года колонии строгого режима за попытку перейти границу и участвовать в бою на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Судебная коллегия постановила Никифирова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ», — сказал судья.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал россиянина и гражданина Украины по подозрению в шпионаже и госизмене. Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, а второй арестованный, Понамарёв передавал координаты расположения подразделений Вооружённых сил России.