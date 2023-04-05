Москва, 5 апреля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Женский бизнес активно осваивает новые ниши внешнеэкономической деятельности. Общая доля женщин-экспортеров в 2022 году выросла на 1%, сообщили ИА REGNUM в Российском экспортном центре. Теперь каждый третий экспортер в России — это женщина.

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«В прошлом году в наших рядах стало больше на 600 предпринимательниц, которые рискнули, открыли для себя новые возможности и стали работать на глобальном рынке», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. По её словам, этому способствовало создание механизмов, возможностей и условий для укрепления международной женской кооперации в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«В Российском экспортном центре сформирован целый трек работы по этому направлению, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров, в том числе на базе нашей Школы экспорта, образовательной организации в рамках Группы Российского экспортного центра», — подчеркнула глава РЭЦ.

Государственная поддержка в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» осуществляется практически по всем направлениям. Центры поддержки экспорта и торгпредства России за рубежом помогают найти иностранных клиентов, проанализировать рынки с учетом местного законодательства. Государство способствует участию компаний в международных выставках (в том числе — финансово), помогает сертифицировать и лицензировать продукцию за рубежом, выделяет транспортные субсидии и оказывает помощь по многим другим направлениям.

«Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это прекрасная возможность развивать свой бизнес», — говорит предпринимательница из Бурятии Ирина Калинина. Ирина создала семейный бизнес в очень необычной сфере. Причем этот бизнес практически полностью экспортный. Ее компания «Рог изобилия» отправляет иностранным покупателям оленьи рога, консервированные рога молодого марала и пятнистого оленя — панты, а также сувениры из бивня мамонта. Из рогов делают мебель, люстры и украшения, картины. Панты используют для создания лекарств. А бивни мамонта — для украшения интерьера, сувениров. Основной покупатель сейчас — это Китай.

Татьяна Понетайкина, фото из личного архива предпринимателя Предпринимательница из Бурятии Ирина Калинина

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года», проводимого по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», «Рог изобилия» был признан лучшей компанией-экспортером в сфере АПК, а также победил в номинации «Прорыв года». Помимо этого, Ирина Калинина стала «Лучшей женщиной-экспортером» Дальневосточного федерального округа.

В 2023 году Ирина намерена вновь принимать участие в мероприятиях нацпроекта. Несмотря на изменившуюся конъюнктуру рынка, в планах компании — завоевать новые страны, например Южную Корею, Вьетнам, Индию, а в более отдаленной перспективе — выйти на Ближний Восток.

Предпринимательница из Чебоксар Елена Мокеева создала собственную марку профессиональных средств для ухода за кожей M. AKLIVE, которыми теперь пользуются в 14 странах. Будучи врачом по профессии, какое-то время Елена работала мастером депиляции. В 2018 году открыла свою студию красоты. И в какой-то момент поняла, что в отечественной косметической индустрии есть пробелы, и рынок нуждается в хороших и качественных продуктах.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Елена Мокеева создала собственную марку профессиональных средств для ухода за кожей лица и тела

Сегодня созданная Еленой продукция выпускается на четырех больших косметических заводах, два из них находятся в Москве, еще два — в Челябинске и Кирове. А мозговой центр располагается в Чебоксарах, где работают 15 человек.

В прошлом году компания решила начать продавать свою косметику за границей. Сначала попытались сами наладить поставки за рубеж, а затем обратились в Центр экспортной поддержки Чувашии (ЦЭП). Там фирме оказали существенную помощь. В частности, привели продукцию в соответствие с требованиями, необходимыми для продажи на территории Европейского союза. Причем ЦЭП компенсировал компании 80% затрат на регистрацию продукции в реестре CPNP. Также компании помогли с консультациями о порядке и требованиях к поставкам, провели правовую экспертизу экспортных контрактов.

В 2022 году объем экспорта косметической продукции компании Елены Мокеевой составил скромные 1,25 млн рублей. Но с начала 2023 года уже сделан большой рывок, объем экспорта удалось серьезно нарастить — помогли субсидии государства. В ближайшее время география поставок может расшириться: ЦЭП помогает искать возможных партнеров на территории Китая и стран Персидского залива.

«Сейчас сотрудничаем в поиске новых партнеров, контрагентов в зарубежных странах, в том числе в евразийском пространстве, в первую очередь — это Казахстан и Беларусь, рассматриваем турецкий рынок. Сегодня отправляем продукцию в более 10 стран, самая дальняя из них — США», — отмечает Елена Мокеева.

На Востоке продукция «Сделано в России» вызывает большой интерес. В этом на собственном опыте убедилось смоленское семейное предприятие, которое производит гипоаллергенную бижутерию под брендом Slonvish.

Пресс-служба Администрации Смоленской области Авторы смоленского бренда гипоаллергенной бижутерии

В 2012 году смолянка Валентина Ковальская вместе с мужем Александром решила превратить свое хобби по изготовлению сережек из полимерной глины в свое дело. Сначала украшения — преимущественно серьги — продавали через соцсети, на местных ярмарках, потом открыли магазины на маркетплейсах. Продажи росли, и в 2021 году компания решила попробовать себя на международной торговой площадке Topfranchise.com, которую выбрала как наиболее релевантную для продукции с помощью цифровой платформы «Мой экспорт» и консультаций в Центре поддержки экспорта Смоленской области.

Теперь продукцию из Смоленска покупают в ОАЭ, во всех странах СНГ, запросы поступают из Индии, Пакистана, Саудовской Аравии.

Супруги Ковальские вспоминают, что из стран Востока последовал просто шквал заявок. Сейчас экспортеры прорабатывают вариант возвращения на европейский рынок с помощью партнера в Азербайджане.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн. Ожидается, что к 2030 году благодаря нацпроекту реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.