Москва, 4 апреля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 15 апреля 2022 года превысил отметку 87 рублей. Это 4 апреля следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 10:51 мск курс евро расчётами «завтра» увеличился на 1,08 рубля, составив 87,01 рубля за единицу.

В свою очередь, курс юаня вырос в этот период на 14 копеек, составив 11,57 рубля, а курс доллара США — на 81 копейку и составил 79,55 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в ходе торгов на Мосбирже курс доллара в первый раз с 20 апреля 2022 года поднялся выше отметки в 78 рублей за одну единицу. При этом курс евро вырос в этот же период на +0,72%, составив 84,82 рубля за единицу.