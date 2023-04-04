Баку, 4 апреля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в акватории Каспийского моря. Об этом 4 апреля сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Уточняется, что подземные толки в Каспийском море были зафиксированы в 04:48 (03:48 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9. Очаг подземных толчков располагался на глубине 7,02 километра.