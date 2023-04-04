Лондон, 4 апреля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Правительство Великобритании заключило с корпорациями Lockheed Martin и BAE Systems контракт на 161 миллион фунтов стерлингов на обслуживание боевых истребителей F-35. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Ожидается, что в результате реализации контрактных обязательств будет создано 140 рабочих мест, из которых 130 — на авиабазе в графстве Норфолк, входящем в состав региона Восточная Англия.

На данный момент Великобритании удалось приобрести у США лишь 27 истребителей F-35 из 138 запланированных.

Ранее генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт в интервью агентству Bloomberg заявил, что лишь только половина американских истребителей F-35 готова к выполнению боевых задач. На данный момент парк США насчитывает 540 истребителей F-35.