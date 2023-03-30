Bloomberg: только половина истребителей F-35 из авиапарка США готова выполнять боевые задачи

Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только половина истребителей F-35 в США готовы к выполнению задач, и то не в полном объёме. Военного цитирует агентство Bloomberg.

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

На начало февраля среднемесячный показатель готовых к выполнению задач (тренировок, испытаний) самолётов в парке США, насчитывающем более 540 истребителей F-35, составлял лишь 53,1%.

Доля боевых машин, которые готовы выполнять все свои задачи, составляла менее 30%.

По словам Майкла Шмидта, такое текущее положение «неприемлемо». Он намерен за год увеличить показатели готовности на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заверял, что США наращивают производство самолётов пятого поколения F-35 и истребителей F-15 EX.