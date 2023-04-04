Анкара, 4 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. На территории турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом 4 апреля сообщило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

«Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 06:19 (совпадает с мск) в районе Гёксун», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг подземных толчков располагался на глубине 7,02 километра. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в 14:59 по времени UTC (17:59 мск).