Вашингтон, 4 апреля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Офис окружного прокурора Манхэттена штата Нью-Йорк Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении 45-го президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в уголовные. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший в Уголовном кодексе штата уровень преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно положениям Уголовного кодекса штата Нью-Йорк, преступление этого класса, связанное с фальсификациями документов, может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

«Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», — уточнил источник.

Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social уточнил, что ему заранее было известно обо всех 33 предъявленных ему пунктах обвинения. По словам бывшего президента, информация о содержании обвинительного акта попала в прессу из-за незаконных действий прокурора Манхэттена Брэгга.