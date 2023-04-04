Мелитополь, 4 апреля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Захваты и уничтожение храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) продолжатся, так как власти Киева взяли курс на борьбу с православием. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По мнению Рогова, президентом Украины Владимиром Зеленским поставлена задача уничтожить православие на подконтрольной Киеву территории.

«Сожженный храм в Тернопольской области, захваченный в Ивано-Франковской и в городе Хмельницкий, попытки захвата Киево-Печерской лавры — однозначно, захваты церквей и борьба с православием продолжатся», — пояснил Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому следует выдворение представителей канонической УПЦ из Свято-Успенской Почаевской лавры, которая является крупнейшим монастырём УПЦ.