Хельсинки, 4 апреля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Церемония присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 апреля с участием финского президента Саули Ниинистё, сообщили в канцелярии главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Вместе с ним на мероприятии будут находиться министр иностранных дел страны Пекка Хаависто и руководитель министерства обороны Антти Кайкконен. Они должны будут сдать на хранение в НАТО документ о вступлении Финляндии в этот военный блок.

Затем в штаб-квартире альянса будет поднят финский флаг и республика станет 31-м членом организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России. Он пояснил, что расширение и приближение альянса к российским границам не делает обстановку более безопасной и стабильной.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь предупредило, что Россия ответит на членство Финляндии в НАТО шагами в военно-технической и иных сферах для противодействия новым угрозам своей национальной безопасности.