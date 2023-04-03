Вашингтон, 4 апреля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Яхта «Андромеда» вызвала интерес у немецких властей после наводки западной разведки в связи с расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Для поиска зацепок судно было обследовано следователями. Источники не стали называть страну, из которой была получена информация о яхте. По утверждениям правоохранительных органов, «Андромеда» якобы оставила «след из улик», отправившись из немецкого порта в Балтийское море.

Источники также сообщают, что судно было арендовано 6 сентября в портовом городе Варнемюнде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) и после выдвинулось в северо-восточном направлении, остановившись в Хафендорф-Вике в северной части острова Рюген.

Затем яхта отправилась к небольшому архипелагу Кристиансо (Дания). В Washington Post отмечают, что остановка Хафендорф-Вике могла быть последней возможностью «Андромеды» пополнить запасы перед отплытием к месту диверсий на «Северных потоках».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прогремели в сентябре 2022 года. Они привели к остановке подачи газа в ЕС.

В середине марта обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что Германия пытается скрыть доказательства причастности США к этим диверсиям. Журналист указал на странные действия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который спешно отправился в Вашингтон после появления публикаций в газете The New Tork Times и ряде немецких СМИ о том, что за атаками на газопроводы якобы может стоять некая проукраинская группировка.