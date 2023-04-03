Германия проверяла яхту «Андромеда» по делу о «Северных потоках»
Washington Post: ФРГ проверяла яхту «Андромеда» по наводке западной разведки по «Северным потокам»
Вашингтон, 4 апреля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Яхта «Андромеда» вызвала интерес у немецких властей после наводки западной разведки в связи с расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
Для поиска зацепок судно было обследовано следователями. Источники не стали называть страну, из которой была получена информация о яхте. По утверждениям правоохранительных органов, «Андромеда» якобы оставила «след из улик», отправившись из немецкого порта в Балтийское море.
Источники также сообщают, что судно было арендовано 6 сентября в портовом городе Варнемюнде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) и после выдвинулось в северо-восточном направлении, остановившись в Хафендорф-Вике в северной части острова Рюген.
Затем яхта отправилась к небольшому архипелагу Кристиансо (Дания). В Washington Post отмечают, что остановка Хафендорф-Вике могла быть последней возможностью «Андромеды» пополнить запасы перед отплытием к месту диверсий на «Северных потоках».
Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прогремели в сентябре 2022 года. Они привели к остановке подачи газа в ЕС.
В середине марта обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что Германия пытается скрыть доказательства причастности США к этим диверсиям. Журналист указал на странные действия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который спешно отправился в Вашингтон после появления публикаций в газете The New Tork Times и ряде немецких СМИ о том, что за атаками на газопроводы якобы может стоять некая проукраинская группировка.