Вашингтон, 3 апреля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Польша может быть причастна к взрывам, повредившим газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает 3 апреля газета Washington Post со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По их утверждениям, у Варшавы мог быть повод участвовать в организации атак, поскольку польские власти активно критиковали идею прокладки трубопроводов еще с конца 1990-х годов. Позиция Польши состояла в том, что трубопроводы, которые пройдут из России в Германию, поставят Европу в зависимость от Москвы.

Кроме того, собеседники газеты указывают на то, что в Варшаве называют нынешний украинский конфликт «нашей войной». Польские власти также видят угрозу в победе России в ходе специальной военной операции, полагая, что после этого целью РФ может якобы стать Польша.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент Польши Анджей Дуда назвал уничтожение «Северных потоков» «полезным и выгодным» для Европы. По его словам, после диверсий Россия потеряла возможность использовать газопроводы в качестве «инструмента политического влияния».

При этом польский лидер заявил, что ожидает результатов официального расследования, проводимого по факту диверсий.