Вашингтон, 3 апреля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. США солидарны с Россией в том, что ядерную войну развязывать недопустимо, ведь победителя в ней не может быть. Об этом 3 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

На регулярном онлайн-брифинге для журналистов он отметил, что Вашингтон не усматривает никаких признаков намерения Москвы применить ядерное оружие в ходе СВО.

«Мы, безусловно, не видели признаков того, что господин Путин намеревается применить тактическое ядерное оружие на Украине или, откровенно говоря, где бы то ни было еще. Я бы вам напомнил, что министр иностранных дел Лавров заявил недавно, что ядерную войну развязывать недопустимо, что в ней нет победителей. Мы, откровенно говоря, согласны с ним на этот счет», — сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, США очень серьезно относятся к решению России разместить часть своего тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии и заявлениям Москвы, касающимся атомных боезарядов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия размещает своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, действуя таким же образом, как и десятилетиями ведут себя США. Также Путин отметил, что о размещении ядерного оружия в стране попросил Александр Лукашенко.