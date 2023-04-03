Магас, 3 апреля, 2023, 20:38 — ИА Регнум. В Ингушетии вечером 3 апреля ввели режим контртеррористической операции (КТО) на территории Малгобекского района. Ограничения, связанные с введением данного режима, действуют с 20:00. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 20:00 контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14». Был ранен один из полицейских. Обстреляв пост, бандиты скрылись в направлении села Майское.

По данным газеты «Ингушетия», режим КТО в Малгобекском районе связан с расследованием этого преступления. Якобы сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемых участников вооруженного нападения на пост между Северной Осетией и Ингушетией 27 марта этого года.

По данным издания, бандиты скрывались на ферме, принадлежащей родственнику одного из подозреваемых в нападении, он задержан.