Назрановский район, Ингушетия, , 00:56 — REGNUM В Назрановском районе Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14», сообщает 28 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

МВД в Республике Ингушетия 06.мвд.рф

По данным источника, один из сотрудников полиции ранен.

В телеграм-канале «112» говорится, что обстрел поста вёлся дистанционно несколькими людьми. После ответного огня неизвестные пешком направились в сторону села Майское.

Жизни пострадавшего сотрудника полиции ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Ингушетии из автомата обстреляли дом бизнесмена, когда вся семья спала. Неизвестные на автомобиле подъехали к коттеджу и открыли огонь из автоматического оружия.