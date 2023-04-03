Москва, 3 апреля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который по делу о шпионаже содержится в СИЗО «Лефортово», жалоб на условия содержания не имеет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

«Жалоб на условия содержания со стороны Эвана на данный момент не поступило», — рассказал Мельников.

По его словам, в основном общение сводилось к тому, что Эвану разъясняли ряд положений Правил внутреннего распорядка СИЗО, Закона «О содержании под стражей…», Закона «Об общественном контроле…», рассказали, как пользоваться ларьком, писать письма.

«На момент посещения он был бодр, во время разговора много шутили», — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта журналисту Эвану Гершковичу была судом избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Задержали его в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. По данным ФСБ, он был задержан с поличным. Вины своей он не признал. Решение суда об аресте журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже обжаловано защитой.