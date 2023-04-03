Москва, 3 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович содержится в СИЗО «Лефортово» в двухместной камере, но соседей у него нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Камера двухместная, однако соседей у Эвана нет, появиться сосед может лишь после получения отрицательного теста на наличие коронавирусного заболевания. В камере есть телевизор (20 цифровых каналов), радиоточка, холодильник», — рассказал Мельников.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, температура воздуха в камере соответствует норме. При необходимости камеру в любое время Гершкович может проветривать самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта журналисту Эвану Гершковичу была судом избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Задержали его в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. По данным ФСБ, он был задержан с поличным. Вины своей он не признал. Решение суда об аресте журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже обжаловано защитой.