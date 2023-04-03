Москва, 3 апреля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович читает в СИЗО «Лефортово» Василия Гроссмана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Максим Блинов/РИА Новости Колючая проволока на ограждении следственного изолятора «Лефортово»

Гершкович успел воспользоваться библиотекой следственного изолятора.

«Читает «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана», — сказал Мельников.

Кроме того, заключенному предоставляются прогулки каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта журналисту Эвану Гершковичу была судом избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Задержали его в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. По данным ФСБ, он был задержан с поличным. Вины своей он не признал. Решение суда об аресте журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже обжаловано защитой.