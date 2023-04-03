Джакарта, 3 апреля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о землетрясении у берегов Индонезии. Магнитуда оценена сейсмологами в 6.1.

(сс) Fabio Achilli Побережье в Индонезии

Подземные толчки зафиксированы в 14:59 по времени UTC (17:59 мск) в 60 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуана в провинции Северная Суматра. Очаг залегал на глубине 90 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,7 на озере Байкал около посёлка Еланцы. Интенсивность в эпицентре, который находился в середине Байкала, составляла 6,4 балла. На Камчатке 3 апреля произошла целая серия подземных толчков, самый сильный достиг магнитуды 6,9.