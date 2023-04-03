Симферополь, 3 апреля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил обещанием подождать, встретить и похоронить ВСУ на угрозы украинского президента Владимира Зеленского начать наступление на полуостров. Руководитель региона написал об этом 3 апреля в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Ранее ряд украинских СМИ распространил заявление Зеленского о готовящемся контрнаступлении украинских войск, в котором он пригрозил уничтожить российских военных, если они не покинут территории, которые Киев считает своими.

«Зеленский в очередной раз пригрозил «приазовским» контрнаступлением ВСУ и «деоккупацией», сообщили СМИ. Ждём. Встретим. Похороним», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал в соцсетях о придуманном Киевом так называемом плане деоккупации Крыма, который состоит из 12 шагов. Он уточнил, что этот план включает в себя переименование российского Севастополя, люстрацию, снос Крымского моста, программу «детоксикации от пропаганды».

Власти Крыма и Севастополя весной 2014 года приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. На голосовании по этому вопросу, которое прошло 16 марта того же года с участием более 80% избирателей, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Позднее в Москве был подписан и ратифицирован договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина так и не признала полуостров частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.