Вашингтон, 3 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Япония закупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Виталий Тимкив/РИА Новости Нефтяные танкеры .

«Япония уговорила США согласиться на исключение», ― указано в публикации.

По данным издания, японские власти обосновали это тем, что им необходим доступ к российским энергоносителям. Газета указала, что эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива.

Аналитики полагают, что такое положение дел стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в конфликте с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти, соответственно).

Позднее Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на нефть с 60 до 51,45 доллара за баррель. Однако страны G7 решили оставить планку на уровне 60 долларов.