Брюссель, 3 апреля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) намерены увеличить свою поддержку Молдавии. Об этом 3 апреля заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи альянса 4–5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вадим Денисов/ТАСС Офис НАТО в Кишинёве

«Союзники по НАТО дали понять, что планируют увеличить поддержку партнёров (…) и в их число, конечно же, входит Молдавия», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что ранее он рассказал об этих планах молдавскому президенту Майе Санду и приветствовал разноплановую поддержку, уже оказываемую республике странами альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу заявил, что Кишинёв якобы не планирует вести переговоры о вступлении республики в НАТО. Он назвал сообщения о планах начать переговоры о вхождении страны в альянс «спекуляциями» и «истерией».

В свою очередь, 28 февраля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия де-факто стала частью НАТО. По его словам, Кишинёв полностью переходит на стандарты альянса, в республику прибывает оружие, там работают военные центры НАТО, а также совместные миссии и инструкторы.