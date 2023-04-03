Брюссель, 3 апреля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Интеграция Швеции в военные структуры НАТО уже идёт, сообщил 3 апреля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

EPA/TOMASZ WASZCZUK/ТАСС Военные учения НАТО

«Швеция уже интегрируется в военные и политические структуры НАТО, она не останется в одиночестве», — заявил Столтенберг.

По его словам, это происходит, несмотря на то, что официально Швеция в НАТО ещё не принята. Интеграция началась ещё тогда, когда Швеции, а также Финляндии предложили вступить в альянс.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, 5 июля был подписан протокол о вступлении в альянс этих стран.

Для Швеции процесс усложнился внутриполитическими процессами, а именно — протестами в Стокгольме против политики Турции (страна блокирует интеграцию Швеции в альянс) и акциями по осквернению Корана.

В конце марта 2023 года Столтенберг пообещал добиться в скором времени вступления Швеции в НАТО. В Турции заявляют, что решение Анкары по вопросу членства Стокгольма в альянсе зависит от политики королевства. В России неоднократно указывали на потерю странами независимости при вступлении в западный военный блок.